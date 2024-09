Falsifica il pass per i disabili. Denunciato

Un 54enne genovese è stato sorpreso, in pieno centro storico, con la sua potente Audi parcheggiata in maniera irregolare, lasciando ben visibile sul parabrezza un pass invalidi che ha destato perplessità negli agenti impegnati nel servizio di pattuglia appiedata in città. Dalle successive indagini è emerso che si trattava di una fotocopia a colori blu, fedele all’originale modello di contrassegno disabili, riprodotto su cartoncino, plastificato, con ologramma antifalsificazione non presente; il retro dello stesso era a esclusivamente a fondo bianco privo di dati e di fotografia dell’intestataria del Cude (contrassegno unico di disabilità europeo), l’anziana madre del soggetto fermato. Terminati i dovuti accertamenti il pass falsificato è stato sequestrato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre l’uomo è stato denunciato in stato di libertà, oltre a dover pagare le previste sanzioni previste dal Codice della strada. A partire dal 2021, in considerazione delle molte segnalazioni di soggetti fragili che lamentavano come spesso, gli stalli disabili fossero utilizzati da non aventi diritto, il comando municipale spezzino ha disposto una vera e propria caccia ai ‘furbetti’, in modo da arginare questa pratica anti sociale e tutelare chi invece per necessità si trova costretto a dover fruire di un pass disabili. Le statistiche del Comando ci dicono comunque che numerosi sono ancora gli abusi, operati in genere da chi fa uso del Cude impropriamente e senza avere al seguito il titolare: nel 2021 erano stati sequestrati amministrativamente 89 pass, 41 nel 2022 e 53 nel 2023: fatti non di rilevanza penale, ma che comunque sono indice di inciviltà da parte dei responsabili.