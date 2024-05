A piedi, sulla canoa o a cavallo. L’importante è che sia Outdoor

Fra giri in bici, a piedi, in canoa e su un cavallo, conferenze, gare podistiche e di pesca, divagazioni al Parco delle Mura, alla Piscina 2 Giugno o in Passeggiata Morin, oltre a tanti sport tutti da provare, è stata davvero entusiasmante anche questa edizione di ‘La Spezia Outdoor’. Andata in scena per la terza volta nel weekend appena trascorso, va in archivio con un grandissimo successo. Con un numero di presenze da record. A spanne, diremmo qualche migliaio di partecipanti. "Sport e turismo insieme – dichiara l’assessore Marco Frascatore – dimostrano di essere una miscela vincente che consegna agli appassionati sportivi, ma anche ai turisti, la possibilità di vivere la nostra città all’aperto in un territorio naturale unico al mondo. Quest’anno i più gettonati sono stati i pony, dove abbiamo visto centinaia di bambini che hanno provato, così come anche il football americano ha riscosso grande appeal e pure la classica arrampicata, dove io stesso mi sono cimentato". Piazza Europa è stata il centro nevralgico della manifestazione. Lì, a cura dell’Avis provinciale La Spezia (impegnato con un gazebo nella campagna per la promozione della donazione) perfino un calciobalilla umano gonfiabile, nel quale in tanti si sono divertiti e dove i volontari Avis hanno sfidato i consiglieri comunali spezzini, battendoli per 5-3. Ottimi numeri anche nella gara dei 5 chilometri Golfo dei Poeti a cura dell’Atletica Duferco e nel terzo trofeo Canna da Riva al porticciolo dell’Assonautica. "Mi ritengo perciò particolarmente soddisfatto – conclude Frascatore – e mi sento di ringraziare tutti quelli che hanno consentito di realizzare due giorni così fantastici e un ringraziamento particolare, oltre che al sindaco Peracchini e all’assessore Frijia, va agli uffici che hanno saputo fare di questa manifestazione un’esperienza indimenticabile". Marco Magi