Giornata di sport con le associazioni

Una giornata dedicata alle discipline sportive. E’ in programma oggi la seconda edizione della rassegna "Ameglia in sport" organizzata dal Comune di Ameglia in piazza Vittorini a Bocca di Magra. Dalle 10 alle 19 saranno presenti oltre alle società sportive anche i gruppi di volontariato: Asd Ameglia Pattinaggio; Volley Ameglia Project ; ASD Borgo Ameglia; Trail Running Ameglia; Kau Kau School; Lorenzo Sub Diving Center; Basket Golfo dei Poeti ASD; SlowTime; SSD Kombat Arena ; MDC My Dance Crew ; Evolution Fight ; Asd Red Carpet Dance Academy; Equilunae ; Xrider; Planet Dance Akademy Ballomania ; Hockey Sarzana; Vivere Fiumaretta; Avis Ameglia; Protezione civile Ameglia; Pro loco Ameglia; Coop Terre del Magra; Parco Montemarcello Magra Vara; Asd Uisp Nuoto Valdimagra - Associazione Nessuno Escluso; Sporteleon; Croce Rossa Italiana Comitato di Ameglia. Oltre a presentare la propria attività nel corso della giornata sono in programma diverse esibizioni.