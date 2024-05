Eventi al Canale Lunense

Eventi per tutti organizzati dal Consorzio del canale Lunense in occasione della Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione promossa in tutta Italia dall’Anbi, l’associazione Nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue. Le iniziative si svolgeranno fino al 26 maggio, legate dal tema “L’acqua ci nutre e dà vita”.

Si parte con le tradizionali aperture straordinarie della sede del Consorzio in via Paci 2 a Sarzana, il centro operativo per la preparazione degli interventi sulla sicurezza e gestione delle acque, nel cui spazio è presenta una centrale idroelettrica: [email protected] o telefonare allo 0187 620145. Da lunedì 20 a sabato 26 maggio, dalle 9 alle 14, ’Sono l’esploratrice Luna, disegna il tuo capolavoro’, esposizione nella sede del Lunense dei disegni creati dagli studenti delle scuole del comprensorio per raccontare l’esperienza educativa durante la visita al Consorzio. Nelle stesse date e sede, mostra fotografica ‘Obiettivoacqua’ con le immagini partecipanti all’iniziativa di Anbi Liguria raffiguranti la bellezza e l’importanza della risorsa idrica nella nostra regione.Ancora, stesse date e sede “Le immagini della nostra storia”, mostra fotografica all’aperto sul passato del Consorzio Canale Lunense. Martedì 21 e giovedì 23 maggio ’Alla scoperta dei luoghi dell’irrigazione e della bonifica’, passeggiata lungo il Canale Lunense con gli studenti in collaborazione con i volontari del Comitato provinciale della Spezia per l’Unicef e l’istituto comprensivo ‘De André’ di Santo Stefano Magra, per sensibilizzazione al problema dei cambiamenti climatici con riferimento all’utilizzo consapevole dell’acqua e alla campagna Unicef ‘Cambiamo aria’. Sabato 25 maggio, dalle 9 alle 12, apertura straordinaria dell’opera di presa del Canale Lunense a Stadano di Aulla: visite alla struttura storica sul fiume Magra, raggiungibile, attraverso una scalinata dalla statale della Cisa (gradita la prenotazeione).

L’obbiettivo degli eventi è far conoscere l’attività, concentrandosi sull’attività e sul ruolo dell’ente di bonifica e irrigazione che opera che opera in un comprensorio in un territorio che comprende due regioni, la Liguria, dove ha la sede a Sarzana, e la Toscana; due province, La Spezia e Massa Carrara; undici comuni: Sarzana, Santo Stefano di Magra, Arcola, Castelnuovo Magra, Ameglia, Luni, Vezzano Ligure, Fosdinovo e, per una piccola porzione, Lerici, Aulla e Carrara.