Cinque Terre, esposto sul caro treni. Monterosso interpella l’Autorità dei trasporti

Monterosso, 6 maggio 2024 – Un esposto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per sollecitare una verifica sulle tariffe di trasporto ferroviario introdotte dalla Regione Liguria.

Dopo il ricorso al Tar, il Comune di Monterosso rilancia contro tariffe turistiche del Cinque Terre Express: è di questi giorni infatti il via libera della giunta comunale guidata da Emanuele Moggia alla presentazione di un’istanza all’autorità nazionale dei trasporti per chiedere chiarezza sui rincari delle tariffe, da sempre giudicati "costituzionalmente illegittimi, dannosi per l’economia e il turismo, lesivi della rinomanza ambientale e culturale della comunità locale in Italia e al livello internazionale, nonché sicuramente inidonei a perseguire gli scopi di una razionalizzazione dei flussi turistici", per dirla con le parole del documento che autorizza il primo cittadino alla presentazione del documento, per il quale il municipio ha dato incarico a un legale per la redazione.

"Un altro strumento che mettiamo in campo per contrastare questo provvedimento che riteniamo ingiusto. Dispiace – spiega il sindaco di Monterosso, Emanuele Moggia – che anche questa volta, come per il ricorso al Tar, siamo destinati a rimanere soli: nè gli altri Comuni delle Cinque Terre, né quelli limitrofi e il Parco nazionale, tutti danneggiati da questo provvedimento, stanno con noi. Si continua a non capire il perchè si debba subire passivamente questo provvedimento che tutti dicono essere ingiusto e potenzialmente dannoso, però alla prova dei fatti nessuno ha il coraggio di prendere posizione".

Di fatto, quello di Monterosso è l’unico Comune a promuovere e sotenere la battaglia contro le tariffe turistiche dinanzi al Tribunale amministrativo regionale. Intanto, è prevista per il prossimo 16 maggio la prima riunione del tavolo di monitoraggio istituito da Regione Liguria per avere i primi effettivi riscontri a oltre un mese dall’avvento delle nuove tariffe del Cinque Terre Express.