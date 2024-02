Ultime feste di Carnevale nei paesi

Alla grande ‘Festa di Carnevale’ che si terrà nella struttura polivalente di Beverino oggi, a partire dalle 14.30, si potranno gustare sgabei, cioccolata calda, vin brulé, popcorn e zucchero filato. L’evento è organizzato dalla Pubblica assistenza Croce bianca di Beverino. In programma giochi per grandi e, di gruppo, per i più piccoli. Su tutto il lungomare di San Terenzo, poi, tante le attività per divertire bambini e non, organizzate dalla pro loco: truccabimbi, musica dal vivo e animazione, palloncini e principesse oltre che punti ristoro con cioccolata calda e vin brulè. A partire dalle 14.30 e fino alle 16 sarà possibile iscriversi al concorso ‘Mascherina più bella 2024’. La giuria, che sarà sistemata in via Matteotti nei pressi della banca, decreterà il vincitore che verrà premiato alle 16.30, a conclusione della giornata di festa. Spazio anche alla creatività con gli artisti di Sala Cargià in una estemporanea di pittura ed un laboratorio di burattini curato da Abygaille.