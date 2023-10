Tutto pronto a La Spezia: 13ª edizione di Libriamoci sul tema del ’senso del limite’

Tutto pronto per ‘Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque’, rassegna culturale giunta alla 13ª edizione, dedicata alla promozione della lettura organizzata dal Sistema bibliotecario Urbano del Comune della Spezia, che sarà protagonista dell’autunno spezzino da giovedì 19 a domenica 22 ottobre alla mediateca regionale ligure. Il fil rouge di quest’anno è il ‘senso del limite’. Il libro e la lettura costituiranno il centro della rassegna che è riuscita ad andare oltre il nostro territorio. Oltre alle presentazioni di libri, ‘Libriamoci’ offrirà incontri mattutini rivolti alle scuole, laboratori per bambini e serate con talk, musica e film. Tutti gli eventi sono gratuiti ad accesso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili e sono trasmessi in diretta streaming nei social delle biblioteche civiche. È possibile prenotare il posto su il sito www.libriamocisp.it. I laboratori per i bambini, gratuiti, si svolgono in mediateca (prenotazione obbligatoria).