Tutto ciò che accade in città con la nuova app 'Città della Spezia'

La Spezia, 16 aprile 2025 – Presentata questa mattina l’applicazione ufficiale 'Città della Spezia', alla presenza del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e Giancarlo Campisi sviluppatore dell’applicazione.

La Spezia dunque a portata di smartphone, di uso comune da tutti, nel quale sarà possibile scaricare gratuitamente l’app 'Città della Spezia', progettata per offrire a cittadini e turisti un unico accesso, semplice e immediato, a informazioni, servizi e iniziative locali. Un’interfaccia intuitiva dove nella homepage sono presenti 4 pulsanti che consentiranno in particolar modo ai turisti di potersi orientare e avere un quadro complessivo di quello che la città può offrire day by day in termini di intrattenimento, cultura, itinerari, luoghi di interesse e molto altro avendo così a disposizioni tutte le informazioni per programmare, anche in anticipo, un soggiorno nella nostra città.

“Questa applicazione nasce come un servizio pensato per cittadini e turisti – dichiara il sindaco Peracchini – , offrendo in primo luogo informazioni facilmente accessibili per semplificare la vita quotidiana e rendere più diretto e immediato il rapporto tra le persone e la città. Allo stesso tempo, rappresenta un valido supporto per i visitatori che desiderano orientarsi meglio sulle cose da fare. Con l’app, infatti, sarà possibile consultare in tempo reale eventi, iniziative, itinerari, punti di interesse, parcheggi, ristoranti e attività commerciali e molto altro. Si tratta di un ulteriore passo avanti nel percorso di digitalizzazione che abbiamo fortemente voluto fin dall’inizio del nostro mandato. Un impegno che oggi ci vede tra i Comuni più virtuosi: secondo il BBBELL Score, La Spezia è al secondo posto in Liguria e al quarto posto complessivo tra le due regioni analizzate, Piemonte e Liguria, oltre a risultare tra le città “altamente digitali” dal ranking nazionale ICityRank”.

L'applicazione è già scaricabile gratuitamente su Google Play e Apple Store ed è possibile consultarla per avere informazioni su servizi utili come orari delle farmacie, previsioni meteo e ricevere notifiche personalizzate su eventi, emergenze e scadenze. L’app è consultabile in 6 lingue: italiano, inglese, francese tedesco, spagnolo e cinese.

Tra le funzionalità dell’applicazione vi sono:

Attrazioni e Itinerari: Una sezione multilingue interamente dedicata alla scoperta dei luoghi di interesse storico, artistico e culturale. L’utente potrà seguire itinerari personalizzati e percorsi guidati, studiati per mettere in luce le peculiarità della città e dei suoi dintorni.

Gastronomia Locale: Informazioni complete sui migliori ristoranti, trattorie e specialità tipiche che caratterizzano la tradizione culinaria spezzina. La piattaforma permette di rimanere aggiornati sugli eventi enogastronomici e sulle novità che animano il panorama culinario locale.

Eventi e Manifestazioni: Un calendario dinamico e costantemente aggiornato che raccoglie manifestazioni culturali, musicali, sportive, mostre e cinema. Grazie a questa funzione, l’utente può pianificare la partecipazione a eventi e scoprire iniziative che arricchiscono l’offerta culturale della città.

Servizi per la Vita Quotidiana: L’app non si limita ad offrire spunti turistici, ma integra numerose informazioni pratiche sulla vita cittadina. Sono disponibili dettagli su orari, contatti e modalità d’accesso ai servizi comunali, oltre a strumenti per inviare segnalazioni e richieste direttamente all’amministrazione comunale, rendendo la comunicazione semplice e immediata

Chatbot Intelligente: Per facilitare l’accesso alle informazioni e abbattere le barriere linguistiche, è stato integrato una chatbot basato su intelligenza artificiale. Questo strumento guida l’utilizzatore attraverso le numerose funzioni dell’app, fornendo in tempo reale risposte e indicazioni personalizzate, così da garantire un’esperienza sempre chiara e intuitiva.

Grazie a questo strumento sarà possibile raccogliere in un’unica piattaforma mobile tutte le informazioni essenziali per chi arriva in città per la prima volta: dai luoghi in cui sostare ai mezzi per spostarsi, dagli eventi in programma alle attrazioni da visitare. Inoltre, una sezione dedicata alle attività commerciali locali permetterà di scoprire dove assaggiare i prodotti gastronomici tipici del territorio.

“L’applicazione si inserisce all’interno di un più ampio processo di razionalizzazione degli strumenti digitali dell’ente, volto a semplificare l’accesso alle informazioni e migliorare l’interazione tra cittadini, turisti e pubblica amministrazione, superando la frammentazione degli strumenti digitali e rendendo l’esperienza dell’utente più intuitiva ed efficiente. Questa razionalizzazione rappresenta, altresì, un’importante tappa nella transizione digitale della pubblica amministrazione, in linea con le direttive nazionali stabilite dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare con la Missione 1 – Componente 1, dedicata alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione”. Per ulteriori informazioni e per scaricare l'app: su Google Play Città della Spezia; su App Store Città della Spezia Apple.