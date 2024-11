Tutti maestri i Premi Oskar

"Canta cavallo che si sveglia il gallo". Un po’ Rino Gaetano, un po’ Giorgio Gaber, andando a scomodare qualcuno di importante. Esce alla mezzanotte di mercoledì, il nuovo album dei Premi Oskar, ‘Tutti maestri’, anticipato nei giorni scorsi da ‘Un mese da re’, da cui abbiamo estrapolato quel segmento di testo. E ancora: "Ditemi che devo fare per vivere un mese da re, datemi il visto per prendere un mese di ferie da me, ma quale successo, mi basta una palma da cocco e del succo di mango, e quando son stanco mi tuffo in un tango": con questo inciso che augura a ognuno di poter godere di qualche momento di svagata spensieratezza, venerdì abbiamo già assaggiato un aperitivo del nuovo lavoro. ‘Un mese da re’ è un tango-ska dal ritmo serrato il cui testo racconta con ironia, tra giochi di parole e nonsense, la comune fatica quotidiana fatta per arrivare a fine mese sperando di goderne prima o poi i frutti.

Il primo album di inediti ‘Tutti Maestri’, arriva dopo quattro anni di movimentati concerti dal vivo della band formata dalla fosdinovese Ilaria Faedda (sax), dal carrarese Flavio Andreani (batteria e percussioni) e dallo spezzino Andrea Belmonte (voce, tastiere, tastiera basso). Il loro intento, che accomuna questa alle altre tracce dell’album, è quello di raccontare il contemporaneo con la leggerezza tipica della musica in levare, ma con cura per contenuti e testi, mescolando rimandi alle sonorità della 2Tone inglese, echi africani e caraibici con la canzone d’autore italiana. Il singolo è già disponibile per l’ascolto sulle principali piattaforme di streaming, mentre l’album sarà anche in compact disc e su un’originale chiavetta Usb, durante i concerti. Nell’album gli inediti ‘Il Casellante’, ‘Getta l’ancora’, ‘Un mese da re’, ‘Day off’ e ‘Tutti maestri’. In scaletta, oltre alle canzoni originali, due particolari cover: ‘L’avvelenata’ di Francesco Guccini e ‘Donna non vidi mai’, aria d’opera di Giacomo Puccini, rilette in chiave rocksteady. Le prime date in cui ascoltare live ‘Un mese da re’ e le altre canzoni del disco – oltre ai grandi classici dello ska internazionale – sono già fissate: giovedì al Jack Rabbit di Massa, sabato al Vegas di Viareggio, il 10 gennaio al Circolo dei Baccanali di Carrara.

Marco Magi