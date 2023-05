Tutti in sella con Bicincittà fra e-bike e mezzi vintage

‘Diritto alla mobilità’ è lo slogan della nuova edizione di ‘Bicincittà’. Appuntamento domenica per tutti quelli che vogliono montare in sella alla propria bici e ‘riconquistare’ gli spazi urbani che la quotidianità riserva alle automobili. In questo trentesimo anno sarà ancora una volta una festa di sport per tutta la famiglia, una biciclettata non agonistica e aperta a tutti, per chiedere aria pulita e città più vivibili. Si pedalerà per piacere e nel rispetto dell’ambiente, ma anche per ricordare alle amministrazioni locali che un’altra mobilità è possibile. ‘Bicincittà’ è anche solidarietà e non potrebbe essere diversamente. Si partirà da piazza Brin alle 10 (con iscrizioni dalle 9), con un percorso che si svilupperà per le vie del centro storico e dintorni per far poi ritorno in piazza. La manifestazione è organizzata dal comitato Uisp La Spezia e Valdimagra, con la collaborazione – mirata a sensibilizzare i cittadini della preziosa attività dell’associazione per la donazione del sangue – dell’Avis Comunale; gode del patrocinio del Comune della Spezia e del supporto di Confartigianato, Coop Liguria, Acam Ambiente, Biroice sorbetti artigianali, Latte Tigullio, Baldassini produzioni dolciarie e Panificio Santucci, nonché del partner istituzionale Marsh assicurazioni. Ogni iscritto avrà diritto a una t-shirt e sono previste quote agevolate per i gruppi familiari. I piccoli ciclisti potranno partecipare alla gimkana con simpatici premi, sarà allestita una vera e propria ‘Ciclofficina Uisp’ dove chiunque potrà imparare i segreti e i trucchi per mantenere alla perfezione la propria bici e, per ultimo, ma importante, ci si potrà divertire con una pista da ciclotappi, con il tiro ai barattoli e tanti altri giochi.

Quest’anno, infine, due grandi novità. La prima è che ‘BicincittaItalia’ metterà a disposizione gratuitamente alcune biciclette del servizio SeaBike – il bike sharing comunale – che si potrà utilizzare tramite l’app Weelo (ulteriori dettagli sull’utilizzo gratuito sul sito della Uisp). La seconda è che, all’interno della passeggiata, si potrà partecipare con le biciclette e l’abbigliamento vintage, per una sfilata di ciclismo d’altri tempi. È possibile iscriversi nella sede Uisp di via 24 Maggio 351 fino a venerdì, oppure direttamente la mattina della manifestazione, prima della partenza. Ulteriori informazioni contattando [email protected]

o 0187 501056.

marco magi