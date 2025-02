Tutte le stelle della danza

Stelle della danza mondiale riunite stasera sul palcoscenico del Teatro Civico, per un appuntamento speciale prodotto da Ad Eventi. Dalle 21 è infatti in programma il ‘Gran Galà della danza’: direttamente dal Teatro alla Scala si esibiranno la prima ballerina Virna Toppi, Caterina Bianchi, Letizia Masini, Nicola Del Freo (primo ballerino), Gioacchino Starace, Mattia Semperboni, Andrea Risso, con ospiti speciali Martina Forioso e Damiano Artale. Eccezionale il programma di sala che prevede in avvio ‘Il Trionfo della Grazia’ interpretato da Estelle Bovay - Aterballetto, con la regia di Valeria Civardi, la coreografia di Damiano Artale, la voce di Chiara Galeotti e la musica di Marco Frisina. Si prosegue con ‘Spring Water’ con interpreti Caterina Bianchi e Mattia Semperboni, ballerini solisti della Scala, con la coreografia di Asaf Messerer e la musica di Sergej Rachmaninov. Poi ‘Armonica’ con Virna Toppi e Nicola Del Freo, primi ballerini della Scala con coreografia di Artale e la musica di Ennio Morricone. E ancora ‘Study Of Beauty’ con Gioacchino Starace del corpo di ballo della Scala, la coreografia di Maria Grazia Minopoli e la musica di Heinrich Ignaz Franz Von Biber; e ‘Once Upon a Time’ coi guest artist Martina Forioso e Damiano Artale, la coreografia dello stesso Artale e le musiche di Marguerite Monnot e Marco Rosano. Si continua con ‘Tango’ con Letizia Masini e Gioacchino Starace del corpo di ballo della Scala, la coreografia di Artale e la musica di Astor Piazzolla; e ‘La morte del cigno’ con protagonista Caterina Bianchi, ballerina solista della Scala, la coreografia di Michel Fokine e la musica di Camille Saint-Saëns. Poi toccherà a ‘Black’ con Toppi e Del Freo, la coreografia di Francesco Ventriglia e la musica di Renè Aubry. Arriva il momento anche dello spezzino Andrea Risso (che ha iniziato il suo percorso proprio nella sua città, nel Centro Studi Danza della coreografa Loredana Rovagna), del corpo di ballo della Scala, in ‘Human Blossom’, con la coreografia di Artale e la musica di Uno Helmersson. Verso il gran finale, arriva ‘Bayadère’ con Letizia Masini nella coreografia di Marius Petipa e la musica di Ludwig Minkus. Si conclude con ‘Le Corsaire’ con i solisti della Scala, Bianchi e Semperboni, la coreografia di Marius Petipa e la musica di Adolphe Adam. Biglietti online sulle piattaforme Ticket One e Vivaticket oppure al botteghino del Civico ([email protected]) prima dello spettacolo.

Marco Magi