Tutta l’ironia del Giuoco delle parti ’Pirandello Pulp’ al teatro Astoria

Tra ironia, colpi di scena e una riflessione pungente sul teatro e sulla vita, va in scena la versione attuale e irriverente de ‘Il Giuoco delle parti’ di Luigi Pirandello, firmata da Edoardo Erba. Venerdì, al Teatro Astoria alle 21, ‘Pirandello Pulp’ il penultimo spettacolo in cartellone per la stagione di prosa 2024/25, una commedia irresistibile, surreale e intelligente, dove ogni certezza crolla e il pubblico diventa complice. Con la regia di Gioele Dix e con Massimo Dapporto e Fabio Troiano, lo spettacolo sembra un semplice gioco di ribaltamento dei ruoli, ma la scoperta di inquietanti verità scuoterà i precari equilibri trovati dai personaggi e farà precipitare la commedia verso un finale inaspettato.

Giocando con il contrasto tra tradizione e innovazione, durante le prove de ‘Il Giuoco delle Parti’ di Pirandello, Maurizio (Massimo Dapporto), un regista di lunga esperienza e grande passione per il teatro, si trova a lavorare con Carmine (Fabio Troiano), un tecnico luci totalmente inesperto e per giunta affetto da vertigini. Maurizio e` costretto a ripercorrere tutto il testo per farglielo capire e Carmine, pur di non salire sulla scala a piazzare le luci, si mette a discutere ogni dettaglio della regia. Le sue idee vengono da una sessualità vissuta pericolosamente, ma sono innovative, e Maurizio passa dall’irritazione all’entusiasmo, concependo, infine, l’idea di una regia pulp.

Tra incomprensioni e situazioni paradossali, la messa in scena prende una direzione inaspettata: il classico dramma borghese di Pirandello viene trasportato in una ambientazione insolita, un parcheggio periferica frequentato da scambisti. Ecco dove nasce un’esilarante rivisitazione ‘pulp’ dell’opera originale, tra battute taglienti, giochi di ruolo e una riflessione acuta sul rapporto tra il teatro classico e la modernità.

Massimo Dapporto, attore di grande esperienza e popolarità nel teatro e nel cinema, porta in scena un regista combattuto tra il rispetto per i classici e le assurde circostanze che lo travolgono. Fabio Troiano, versatile interprete noto per il suo lavoro tra televisione, cinema e teatro – dopo il successo de ‘Il dio bambino’ e ‘La camera azzurra’ – dona al suo personaggio una comicità genuina e irresistibile. La regia è affidata a Gioele Dix che, con il suo tocco ironico e la sua sensibilità teatrale arricchisce lo spettacolo di ritmo e originalità.

"Una commedia con un cast importante che ci farà ridere e riflettere – dichiara Lisa Saisi, assessore alla cultura del Comune di Lerici – . Siamo davvero orgogliosi di poterla ospitare nel nostro teatro che quest’anno ha messo insieme un numero di spettacoli di alto valore". I biglietti sono a disposizione al botteghino del teatro o prenotabili al 328 3896245 attraverso Whatsapp.

Marco Magi