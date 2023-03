Tutta la magia di Ligabue al Nuovo

Dopo l’evento di Campovolo dello scorso giugno, che ha visto Ligabue tornare sul palco a distanza di due anni dall’ultimo concerto, l’incredibile esperienza di quella serata arriva al cinema con ’30 anni in un giorno’, Evento speciale al cinema il Nuovo, stasera alle 20.30 e domani alle 16, per vedere sul grande schermo tutte le emozioni del live del 4 giugno 2022 alla presenza di oltre 100mila fan e degli amici che hanno segnato la sua vita su e giù da un palco: Elisa, Francesco De Gregori, Eugenio Finardi, Loredana Bertè, Gazzelle e Mauro Pagani. I momenti di quella giornata si alternano alle parole di Ligabue che ripercorre la sua vita professionale, dagli esordi fino ad oggi, e dei tanti amici che lo hanno accompagnato in questo percorso. Info WhatsApp al 348 5543921.