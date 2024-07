Tutela graduale, nuovo sportello Hera

È stato inaugurato ieri mattina in piazzale Kennedy lo sportello clienti di Hera, la multiutility che a partire dal primo luglio è diventata ufficialmente il nuovo gestore elettrico per le circa ventitremila famiglie spezzine che non hanno scelto offerte a mercato libero. "Lo spazio dedicato al pubblico che inauguriamo questa mattina – ha sottolineato l’ad di Hera, Isabella Malagoli – vuole essere una risposta ai bisogni di una clientela sempre più numerosa. Le persone potranno venire qui per chiedere chiarimenti di qualsiasi tipo. In particolare siamo in grado di offrire un servizio di consulenza gratuita per approfondire le necessità di ogni persona e orientarla al meglio per ridurre i propri consumi e intraprendere il proprio percorso verso la transizione energetica". La multiutility a prevalente capitale pubblico, che serve già circa 4,2 milioni di cittadini distribuiti in oltre 310 comuni italiani, ha allargato la propria operatività alla Liguria grazie all’aggiudicazione della gara indetta dall’acquirente unico per la fornitura elettrica dei clienti non vulnerabili serviti fino al 30 giugno dalla maggior tutela in ben 37 province e città metropolitane italiane fra cui, oltre alla Spezia, anche Genova. "Il cambiamento a volte può spaventare – continua Isabella Malagoli – ma in questo caso non c’è nulla da temere. Il passaggio è avvenuto automaticamente, dunque senza necessità di sottoscrivere un nuovo contratto e senza alcun onere per i cittadini. Grazie a questo automatismo, che ha riguardato anche le eventuali domiciliazioni bancarie, è stata garantita a tutti la continuità della fornitura elettrica. Per qualsiasi chiarimento siamo naturalmente a disposizione". Lo sportello Hera della Spezia sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18.

VCG