Turismo, Lerici rimodula i punti di informazione per i visitatori

A distanza di un anno dalle ultime modifiche, il Comune di Lerici rimodula i punti di informazione ed accoglienza turistica ubicati sul territorio. Una decisione presa alla luce dei risultati di un monitoraggio degli accessi e dell’affluenza presso le strutture dedicate all’accoglienza di turisti e visitatori, nonché dell’analisi delle richieste del pubblico, che hanno fatto emergere la necessità di rivedere il funzionamento e la dislocazione dei punti informativi. La giunta guidata da Leonardo Paoletti ha così disposto la chiusura del punto di informazioni situato alla Rotonda Bagnara a San Terenzo, ma soprattutto l’attivazione di un nuovo punto di accoglienza presso il municipio, dove nei mesi scorsi si è registrato un notevole afflusso di turisti e di pubblico interessato soprattutto agli eventi in programma sul territorio lericino. Rimodulato anche l’ufficio di Tellaro, che aprirà solo nei mesi estivi. Secondo la nuova programmazione locale, che sarà attuato dalla partecipata Stl, il nuovo punto di accoglienza in municipio sarà aperto nei giorni feriali, dalle 9 alle 13, quello di Tellaro sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 13, ma limitatamente ai mesi di luglio, agosto e alla prima metà di settembre, con eventuale apertura nei fine settimana di giugno. Il punto di informazioni della Venere Azzurra non cambia invece la propria attività, mantenendo l’apertura sia mattutina che pomeridiana. "È emersa l’esigenza di prevedere un punto di accoglienza su Lerici, mentre è stata rilevata una scarsa affluenza di pubblico al punto informazioni ubicato presso la rotatoria di Bagnara di San Terenzo, così come al punto informazioni di Tellaro, al di fuori dei mesi estivi" si legge nella delibera di giunta.