Truffe agli anziani, consigli di autoprotezione per i cittadini a Marola

Marola (La Spezia), 25 giugno 2025 – Si è svolto a Marola, nei locali dell'ex Società di Mutuo Soccorso, il nuovo incontro della campagna della polizia locale per la prevenzione delle truffe agli anziani. Sono intervenuti l'assessore alla Sicurezza Giulio Guerri e le operatrici Michela Colombo e Ilaria Ponzanelli, che hanno dialogato con i cittadini presenti, illustrando come avvengono e come possono essere riconosciute le truffe, dando informazioni sui rischi e consigli pratici di autoprotezione e raccogliendo testimonianze ed esperienze personali.

È stato spiegato come i truffatori facciano leva soprattutto su sensibilità, paure e fragilità delle persone, per questo è fondamenta rimanere in contatto con i vicini, non aderire a nessuna richiesta di denaro e, quando si viene contattati da persone che chiedono soldi, informazioni private o di entrare in casa, metterne al corrente familiari e forze dell'ordine.