Le avventure di Jack Cycle per insegnare agli studenti a riciclare

La Spezia, 25 giugno 2025 – Consegnati, da parte del sindaco Pierluigi Peracchini e dall’assessore Kristopher Casati, gli attestati di partecipazione agli studenti e ai docenti degli istituti Isa 4 e Isa 5, protagonisti della seconda edizione del progetto didattico 'Le avventure di Jack Cycle e il tesoro della raccolta differenziata'; alla cerimonia di consegna era presente l’ingegner Marco Fanton, direttore di Acam Ambiente SpA.

Un’iniziativa promossa dal Comune della Spezia che, durante l’anno scolastico 2024/2025, ha coinvolto tutte le classi dei due istituti con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della raccolta differenziata e del riciclo, attraverso un percorso educativo creativo, interattivo e ricco di contenuti.

“Un progetto che coinvolge bambini e ragazzi in modo divertente – dichiara Peracchini – per promuovere la consapevolezza ambientale e l’importanza della gestione sostenibile dei rifiuti sin dalla giovane età, utilizzando strumenti educativi capaci di stimolare interesse e partecipazione. Negli ultimi anni, La Spezia ha compiuto importanti progressi in ambito ambientale, superando l’81% di raccolta differenziata e ottenendo più volte il titolo di 'Comune Riciclone', insieme ad altri riconoscimenti a livello nazionale. Inoltre, grazie alla sinergia con la polizia locale e all’installazione di un avanzato sistema di videosorveglianza, è stato potenziato il monitoraggio delle isole ecologiche e l’attività di contrasto agli abbandoni illeciti dei rifiuti che, come dimostra l’ultimo report fornito dalla polizia locale, sta portando risultati importanti, contribuendo al rispetto e alla tutela dell’ambiente, insieme ai comportamenti virtuosi dei cittadini”.

Per l’istituto comprensivo Isa 4 hanno ritirato gli attestati i professori Francesco Carbone, Marianna Di Stasio e Francesca Silvano. Per l’Isa 5 hanno ritirato gli attestati le professoresse Rossella Raimondi e Mariarosaria Podestà.

I numeri e le attività del progetto: 11 plessi scolastici coinvolti dell’Isa 4 e 5, 75 incontri in classe, 3 incontri di formazione tematici dedicati al personale Ata e al corpo docente, 1.500 persone informate e sensibilizzate (studenti, docenti, personale scolastico).

Il personaggio guida dell’attività didattica era Jack Cycle. Le avventure del pirata Jack Cycle, mascotte rappresentativa della realtà territoriale della Spezia e dell’impegno del Comune nella gestione virtuosa dei rifiuti, rappresentano una versione, moderna, della classica storia del corsaro e del suo tesoro. Il tesoro, nella rivisitazione legata all’educazione ambientale, è identificato nel valore del riciclo dei rifiuti, per costruire nuovi oggetti e risparmiare risorse naturali. Jack Cycle è un corsaro che deve misurarsi con nuove sfide legate all’ambiente e con l’aiuto del suo pappagallo saprà aiutare gli studenti della Spezia a fare bene la raccolta differenziata, riciclare i rifiuti e trovare nuovi tesori dai nostri scarti.

Il pirata Jack Cycle si presta anche ad una rappresentazione dal vivo, in costume, da parte dell’educatrice che ha svolto gli incontri nelle classi della Spezia. Inoltre, è una rappresentazione comunicativa identificabile anche da altri target della popolazione. Jack Cycle si cimenta in 5 avventure: deve riconoscere e differenziare correttamente i rifiuti in carta, plastica, acciaio, alluminio e vetro. Ogni storia è l’occasione per esplorare il conferimento anche degli altri rifiuti, che potranno essere buttati nei contenitori indicati o in altri contenitori della raccolta differenziata urbana.

Il monitoraggio e nuovi contenitori per la raccolta differenziata nei plessi dell’Isa 4 e 5: nel corso del progetto, il personale Acam Ambiente ha realizzato un monitoraggio per valutare lo stato attuale delle raccolte differenziate nei plessi dei due Istituti, così da poter valutare i miglioramenti concreti nella differenziazione dei materiali. Tutte le scuole sono state fornite di nuovi contenitori per la raccolta differenziata.

ll progetto, promosso dal Comune della Spezia, è stato sostenuto dal contributo dei Consorzi nazionali per il recupero e il riciclo degli imballaggi Cial (imballaggi in alluminio), Ricrea (imballaggi in acciaio), Corepla (imballaggi in plastica), Coreve (imballaggi in vetro), Comieco (imballaggi in carta e cartone) e prevede il supporto di Acam Ambiente che si occuperà del monitoraggio della produzione dei rifiuti negli Istituti e la fornitura di nuovi contenitori per la raccolta differenziata.