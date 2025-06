La Spezia, 25 giugno 2025 – Pierino Garibaldi è il nuovo presidente di Cna Pensionati Liguria, al lavoro insieme a lui nella presidenza regionale Patrizia Ferrara per i pensionati Cna La Spezia, Carla Sappia per i pensionati Cna Imperia, Giuseppe Moretti per i pensionati di Genova e Salvatore De Rosa per i pensionati di Savona coordinati dalla segretaria regionale del comparto Laura Viacava.

Fondatore dell’impresa Edilcasa, attiva dal 1984 nel cuore del Tigullio, Garibaldi ha sempre creduto in un’edilizia sostenibile, attenta al territorio e alla tradizione. La sua lunga attività professionale, unita alla partecipazione alla vita associativa – come dirigente della CNA Genova e presidente del distretto Tigullio – testimonia un impegno costante al servizio della comunità. Oggi, da pensionato, Garibaldi continua a essere un punto di riferimento per la Confederazione, portando avanti con passione la visione di un’associazione vicina alle persone e capace di affrontare le nuove sfide della società. Il contesto attuale, infatti, è complesso: la Liguria è tra le regioni più anziane d’Italia e d’Europa, con una popolazione che invecchia sempre di più, mentre la natalità è in calo e l’accesso ai servizi si fa difficile, soprattutto nei piccoli comuni. A queste difficoltà si aggiungono l’isolamento sociale e il divario digitale che colpisce molti anziani.

In questo scenario, il programma di Pierino Garibaldi per il suo mandato intende rafforzare il ruolo di Cna Pensionati Liguria come punto di coordinamento e sostegno per le sedi territoriali. L’obiettivo è creare una rete forte e coesa che sappia rispondere in modo condiviso e concreto ai bisogni della popolazione anziana. Il programma si fonda su alcuni obiettivi strategici fondamentali: rafforzare il coordinamento tra le Cna Pensionati provinciali, promuovendo momenti di confronto, formazione e pianificazione comune. Verranno, dunque, messi a disposizione strumenti condivisi – come linee guida e modelli organizzativi – per rendere più efficaci le attività locali. Un altro punto chiave è la promozione di progetti regionali dedicati agli anziani, incentrati su temi cruciali come la digitalizzazione, la prevenzione sanitaria, il contrasto all’isolamento e la collaborazione tra generazioni. Allo stesso tempo, sarà rafforzata la rappresentanza politica e sociale dell’associazione, portando le istanze dei pensionati all’attenzione della Regione Liguria e degli enti pubblici. Infine, sarà potenziata la comunicazione associativa, promuovendo un’immagine coordinata e forte dell’associazione a livello regionale. Verranno attivati strumenti comuni – come newsletter, social media e materiali promozionali – per dare visibilità alle iniziative locali e rafforzare il senso di appartenenza. L’attuazione del programma avverrà tramite piani annuali condivisi con le strutture provinciali. Ogni progetto nascerà dai bisogni reali dei territori, e verrà valutato in base alla partecipazione, alla coerenza e all’impatto sui servizi offerti. Sono previsti momenti periodici di monitoraggio e confronto, con report annuali per garantire trasparenza ed efficacia.

Pierino Garibaldi intende rafforzare il ruolo di Cna Pensionati Liguria come punto di riferimento per tutti i territori, promuovendo un’associazione capace di costruire comunità, valorizzare ogni persona e affrontare insieme le sfide del futuro, forte della rappresentanza di oltre 7500 iscritti a livello regionale.