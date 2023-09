Trilogia thriller di Corradini

Proseguono gli eventi di ‘Passeggiate Narrative’ del progetto ‘Una via, tanti cammini. La Via dei Monti e le sue ramificazioni: intrecci di passi, intrecci di storie’, presentato dal Consorzio il Cigno. Oggi, alle 16.30, al suggestivo Castello Doria Malaspina di Calice al Cornoviglio si terrà la presentazione del libro ‘Mia’, il primo di una trilogia thriller della spezzina Melania Corradini (nella foto), pubblicato da Lebereria Editore. Lui è Giorgio, il fratello di Mia, e allo stesso tempo il suo peggior nemico. Giorgio, che si rifugia nell’alcool per dimenticare l’odio che ha dentro, perennemente in guerra con se stesso, sta avvelenando la gioia di vivere di Mia. Fratello e sorella, due voci di un’unica storia, accomunati da un terribile ricordo. Come può la loro storia intrecciarsi con quella di un sadico assassino che terrorizza le strade, trucidando a martellate le prostitute? Per ulteriori info contattare il 370 3734084 o [email protected].