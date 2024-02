Tre giornate di festa nelle frazioni

Torna il Carnevale amegliese. Tre giornate colorate arricchite da laboratori, spettacoli circendi, mercatini e caccia al tesoro organizzate nelle frazioni dal Comune di Ameglia con con le Pro Loco e associazioni del territorio tra le quali la storica Omo ar Bozo. Si parte sabato 17 febbraio a Fiumaretta alle 15 in piazza Pertini con organizzazione dell’associazione Vivere Fiumaretta che proporrà laboratori per bimbi, mercatino a tema, la pentolaccia e la disfida dei coriandoli. Domenica 18 alle 14.30 a cura delle Proloco di Bocca di Magra e Fiumaretta al bivio di Ameglia la manifestazione ’Carnevalando’ con pentolaccia, laboratorio creativo per la decorazione delle mascherine, il trucca bimbi e un piccolo Circo. Ultimo appuntamento il 25 febbraio alle 14 nel centro di Ameglia: l’associazione Omo ar Bozo con la Proloco festeggerabbi il Carnevale con la Pentolaccia, una caccia al tesoro a tema, la ’Guerra dei coriandoli’ e merenda per i più piccoli