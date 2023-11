Tre assistenti sociali. Uno va a Borzonasca

Selezione pubblica del Comune di Chiavari per l’assunzione di 3 assistenti sociali, di cui uno destinato al Comune di Borzonasca, tutti a tempo indeterminato con orario full time. Per partecipare, oltre ai requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego, serve il possesso di patente B, diploma di laurea in servizio sociale o diploma di assistente sociale, abilitante o un qualsiasi altro titolo di studio che consenta l’iscrizione all’albo professionale. E’ inoltre richiesta l’Iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali, sezioni A o B. L’amministrazione può decidere, qualora il numero di domande di ammissione fosse superiore a 60, di effettuare una prova di preselezione che si svolgerà in modalità telematica e da remoto (con strumentazione integralmente a carico del candidato) che consiste nella risoluzione di quiz a risposta multipla, riguardanti le materie d’esame eo quesiti di logica-matematica, problem solving e psico-attitudinali. La selezione sarà articolata in 2 prove, una scritta e una orale. La domanda deve essere presentata entro il 13 novembre tramite il portale unico per il reclutamento inPa.