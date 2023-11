Tre assi della fotografia. Nove incontri-lezione con l’associazione Startè

Claudio Pistelli, Cesare Salvadeo e Silvio Scialpi sono tre professionisti dell’immagine, pronti a raccontare, spiegare e spiegarsi in ‘Sulla Fotografia’. Nove incontri organizzati dall’associazione culturale Startè, nella sua sede, che vedranno impegnati, con tre appuntamenti ciascuno, i fotografi, a cui è stato affidato un tema col quale interagire coi partecipanti: per Salvadeo la Street Photography, per Pistelli il fotogiornalismo e per Scialpi il ritratto in produzione e post produzione.

I tre incontri con ciascun autore prevedono una prima tappa di introduzione al tema, in cui saranno presentati i lavori dei grandi maestri mettendone a confronto l’operato e quelli dei fotografi docenti. Nel secondo incontro verranno, invece, indicate le tecniche e la metodologia utilizzata nel corso della propria carriera, affidando poi, a ciascun partecipante, un ‘servizio’ da realizzare che sarà analizzato nell’ultimo appuntamento. Al termine del percorso, nello spazio espositivo di Startè, in piazza Europa 16 alla Spezia, sarà allestita una mostra fotografica. "Non è casuale il titolo che ho voluto scegliere per questi incontri – afferma Paolo Asti, presidente di Startè –. Oltre a rendere omaggio all’approssimarsi dei venti anni dalla scomparsa dell’autrice, la filosofa e scrittrice Susan Sontag, il suo libro ‘On photography’, nato come raccolta di saggi dedicati alla fotografia, quale realtà e immagine nella nostra società, pubblicati tra il 1973 e il 1977, ci pone profeticamente davanti all’onnipresenza dell’immagine con cui oggi, attraverso i social, si va alla ricerca di attenzione. Si cerca così di creare, anche inconsapevolmente, suggestioni che non possono essere indipendenti dalla matrice culturale di chi li realizza e pubblica".

Tra i tre protagonisti ci soffermiamo in particolare su Pistelli, nel quale la passione per la fotografia nasce in famiglia, dal padre, trasmessa prima al fratello maggiore Stefano e poi naturalmente al più piccolo di casa, Claudio. Dopo la metà degli anni 70, Stefano rileva uno studio in via Chiodo (ancora attivo) e inizia anche la collaborazione con ‘La Nazione’, che aveva la sua sede spezzina a 30 metri: ben presto comprende che l’impegno del giornale e lo studio fotografico sono poco compatibili. Così arriva in aiuto Claudio, studente, e poi artigiano compiuta la maggiore età. A Claudio verrà poi offerta la possibilità di lavorare per ‘Il Secolo XIX’. Pertanto ci fu il passaggio che diede l’opportunità, di entrare nel mondo del fotogiornalismo, nel nostro quotidiano, all’indimenticato Mauro Frascatore, fotoreporter, suo e nostro grande amico, scomparso poco più di un anno fa, che in quel periodo lavorava per lo studio Ciavolino. Il calendario degli incontri, con inizio giovedì 16 novembre, prevede un appuntamento a settimana (al giovedì, dalle 21 alle 23 circa). Info: info@startèitalia.it o allo 0187 875839.

Marco Magi