Tornano le visite guidate alla Batteria Valdilocchi. Passeggiata nel verde alla scoperta della storia

Riprendono le visite guidate gratuite alla Batteria Valdilocchi organizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione con la proloco del Golfo. I prossimi appuntamenti sono previsti oggi e domani, dalle 10 alle 16.30. Il punto di ritrovo è al parcheggio del campo sportivo ‘Cimma’, da lì inizia una breve passeggiata nel verde che conduce alla Batteria, da dove partiranno le visite guidate. In particolare domenica pomeriggio sarà possibile anche la passeggiata erboristica con partenza alle 15. La Batteria Valdilocchi, la cui costruzione fu iniziata nel 1880 (poi armata con 8 obici e 2 cannoni), si inseriva nel complesso sistema fortificato ottocentesco del golfo della Spezia per la difesa ravvicinata della più potente base navale italiana. Posizionata su un rilievo, permetteva di battere l’intera piana di Migliarina ed i suoi accessi orientali dalla Val di Magra e dalla Val di Vara, incrociando il fuoco

con le batterie dei Cappuccini e del Molino a Vento.