Torna ’Sapori & Mestieri’. Spazio allo stile artigiano

Gli stand? Trentatré, ma perché hanno dovuto chiudere ai tanti che volevano aggiungersi. Torna alla Spezia la manifestazione ‘Sapori & Mestieri - Stile Artigiano’ organizzata da Confartigianato che vedrà protagonisti i prodotti tipici, dolci e salati, del territorio regionale. Appuntamento da venerdì a domenica, con le produzioni artigianali a riempire il centro storico con cioccolato, dolci e specialità territoriali per invogliare agli acquisti natalizi. Saranno molte le attività rivolte al pubblico: seminari e convegni, presentazioni di libri, visite culturali, show cooking e animazione per i più piccoli. "Un appuntamento ormai tradizionale, che dà il via alle iniziative natalizie e che rappresenta innanzitutto un tributo alle eccellenze gastronomiche prodotte dai nostri artigiani", dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – .Tanti gli eventi correlati da non perdere, tra i quali la Notte Bianca e le aperture straordinarie dei nostri musei civici". Da oltre vent’anni l’appuntamento organizzato da Confartigianato anticipa lo shopping natalizi. "Tra cioccolato, prodotti di pasticceria e dando spazio all’artigianato ligure delle eccellenze del Marchio di qualità ‘Artigiani in Liguria’ – commenta il direttore di Confartigianato della Spezia, Giuseppe Menchelli insieme alla vicepresidente Antonella Cheli – L’evento è l’occasione per promuovere e valorizzare le professionalità del comparto dell’artigianato tradizionale e tipico".

Alla sua prima uscita da assessore Alberto Giarelli: "Un’iniziativa piacevole per tutta la famiglia, per entrare nel clima natalizio nel migliore dei modi e per questo abbiamo deciso di accendere le luminarie". A chiudere la responsabile Eventi Confartigianato Antonella Simone: "Parteciperanno oltre cento aziende tra standisti, produttori e imprese coinvolte. Oltre agli operatori che saranno presenti in corso Cavour, intendiamo promuovere e valorizzare le produzioni artigianali sia quelle dolciarie e del settore alimentare che quelle artistiche". Si parte venerdì alle 18 con l’inaugurazione ufficiale di ‘Sapori & Mestieri’ nell’Area Media Confartigianato. Tra i vari eventi ricordiamo sabato, alle 10, la ‘Caccia al tesoro alla scoperta delle attività del centro storico della Spezia’, a cura dell’associazione ‘I Fanti de Speza’, oppure alla sera la ‘Spezia Notturna: Arte, Gusto & Musica’, una notte bianca all’insegna delle eccellenze del territorio: nei locali aderenti all’iniziativa (sui canali social e sul sito confartigianato.it) si potranno degustare cocktail, aperitivi, cene e altro a prezzi convenzionati, mentre dalle 20.30 alle 23 girerà in città la West Coast Street Band. Info: a 0187 286655-50-69 o a [email protected].

Marco Magi