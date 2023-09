Torna la Pfm e canta De Andrè a La Spezia: Filippo Caccamo sul palco

L’estate sta finendo e si pensa naturalmente a cosa ci sarà quest’inverno al Teatro Civico. Ed ecco per il quarantacinquennale del live ‘Fabrizio De Andrè e Pfm in concerto’, la Pfm a tornerà dall’autunno sui palchi di tutta Italia con ‘Pfm Canta De Andrè Anniversary’. Un tour per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento, che farà tappa alla Spezia sabato 9 dicembre, alle 21. Per rinnovare l’abbraccio tra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da ‘La buona Novella’. "La nostra tournée è stata il primo esempio di collaborazione tra due modi completamente diversi di concepire e eseguire le canzoni – disse Fabrizio De André – . Un’esperienza irripetibile perché Pfm non era un’accolita di ottimi musicisti riuniti per l’occasione, ma un gruppo con una storia importante, che ha modificato il corso della musica italiana. Ecco, un giorno hanno preso tutto questo e l’hanno messo al mio servizio...". .Il tour è prodotto da D&D concerti e organizzato in collaborazione con l’agenzia romana Ventidieci (i biglietti sono in prevendita sulle piattaforme online Vivaticket e Ticketone).

Quattro giorni dopo, mercoledì 13 dicembre, poi, con inizio alle 21, toccherà a ‘Tel chi Filippo’, scritto, diretto, interpretato e prodotto da Filippo Caccamo. Il successo sul web, la vita di un trentenne, l’alternanza sul palco di monologhi, canzoni, personaggi, insomma uno spettacolo comico e anche di più. È uno show a 360 gradi che prende le mosse dal mondo della scuola e spazia in più ambiti, usando sempre e costantemente il metro della risata. Lo spettacolo, proposto alla Spezia dall’agenzia genovese Artespettacolo, ha registrato un sold out dietro l’altro, in tutti i teatri che l’hanno messo in scena e il suo tema principale è ‘La vita degli insegnanti’. I biglietti sono in vendita già su Ticketone.it (infoline 347 5587798).

Marco Magi