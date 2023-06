Torna la festa di San Giovanni con il falò

Migliarina si prepara a festeggiare San Giovanni Battista. Al via infatti domani sera i festeggiamenti in onore del santo titolare della parrocchia. Alle 21 la processione per le vie del quartiere, sino a Stradone Doria, via Poggiolini e via Mozzachiodi. Da mercoledì a venerdì Messa alle 18, con diverse intenzioni: mercoledì per gli anniversari di matrimonio, giovedì per i bambini battezzati nell’ultimo anno, venerdì per le persone malate con l’unzione degli infermi). Venerdì alle 19 previsto l’inizio della tradizionale sagra nel cortile parrocchiale e alle 21.30, sul piazzale della chiesa, con il caratteristico “falò del Batiston”. Sabato infine la festa del santo con Messe alle 10.30 e alle 18.