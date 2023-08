Torna la festa dell’albero Tutti alla Gira

È uno dei classici appuntamenti dell’estate. Domani sera al ristorante La Gira della Foce ritorna la ’festa dell’albero’, la cena per celebrare il leccio monumentale che ha raggiunto la bellezza di 323 anni. Come da tradizione, il menù sarà a base di prodotti tipici spezzini preparati dalla cuoca Maria Grazia. Durante la serata verrà inaugurata una nuova automedica per la Croce Rossa della Spezia, acquistata anche grazie al contributo ricavato dalla vendita del libro scritto dal volontario Massimo Tartarini – titolare della Gira con la sorella Carla – "La mia storia in Croce Rossa dal 1977 al 2022". Saranno presenti il prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini, le altre autorità cittadine e il presidente della Croce Rossa della Spezia Luigi De Angelis.