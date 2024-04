Torna il Premio Mitilicoltori. I vigneti di mare e di terra per ispirare i fotografi in gara

Quasi 3.000 fotografie nelle precedenti cinque edizioni. Un milione di persone quelle che hanno passeggiato nella Morin, nel periodo delle esposizioni. Con il patrocinio della Regione Liguria, del Comune della Spezia, il contributo dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale, con la collaborazione del Consorzio produttori spezzini e con un premio speciale del Parco nazionale delle Cinque Terre, ritorna il ‘Premio mitilicoltori della spezia’. Anche quest’anno la Cooperativa Mitilicoltori Spezzini omaggia, attraverso l’arte fotografica, il mondo della mitilicoltura.

Un concorso aperto, con iscrizione gratuita, a tutti i fotografi maggiorenni italiani, sia principianti che professionisti. Due sono i temi fotografici e le immagini, scattate in qualsiasi territorio nazionale ed estero, dovranno raccontare i mitilicoltori e il loro lavoro e poi i ‘Vigneti di mare e vigneti di terra’, ovvero i filari e le reste, e/o i vigneti delle Cinque Terre a picco sul mare. Il lavoro della giuria di esperti inizierà con la visione del materiale e proseguirà con la valutazione delle opere in base ai due temi, per poi individuare 16 fotografie che parteciperanno all’esposizione. Tra queste prescelte sarà proclamato il fotografo vincitore del VI Premio fotografico nazionale Mitilicoltori della Spezia. Le foto e la documentazione (scaricabile sulla pagina Facebook @premiofotograficomitilicoltori oppure nel sito www.mitilicoltori.it/premiofotografico) per partecipare vanno spedite via mail a [email protected] entro la mezzanotte di lunedì¬ 10 giugno.

Marco Magi