Torna il campus estivo. Sport per tutti i gusti nel verde di Falconara

Si svolgerà anche la prossima estate il campus multisport al di Falconara. "Il SummerCamp è una realtà rodata, grazie all’organizzazione dell’associazione Stelle (acronimo di Santerenzo-Tellaro-Lerici) nata appositamente per curare il campo estivo – spiega Massimo Carnasciali, consigliere delegato allo sport che continua –. L’amministrazione comunale finanzia le attività ricreative estive dei ragazzi con un contributo di 30mila euro e fornendo la logistica adatta all’attività come la tensostruttura posizionata al parco di Falconara. Questo perché crediamo nei valori della condivisione e della partecipazione oltre che naturalmente in quelli dello sport su cui vogliamo investire".

Il SummerCamp avrà una durata di 10 settimane dal 10 giugno al 9 agosto e i ragazzi partecipanti saranno impegnati dalle 8 alle 17 nelle varie attività sportive proposte. In contemporanea per una settimana ci sarà, sempre nel parco di Falconara, il Milan Junior Camp, il campus estivo patrocinato da AC. Milan con i preparatori della famosa società calcistica. "Per noi è un grande piacere ospitare un’iniziativa prestigiosa come questa e ci auguriamo che possa essere ripetibile", commenta Carnasciali.

Sono davvero tantissimi gli sport proposti dal SummerCamp con l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi in nuove sfide, oltrepassare la zona di comfort dell’attività svolta normalmente o per chi non fa attività fisica, spronare ad intraprenderne una; dai tradizionali calcio, basket, nuoto, pallavolo, danza ai più ricercati come canoa, arti marziali, scherma, ping pong, o skate. "Ogni anno cerchiamo di introdurre nuovi sport per incuriosire ancora di più i partecipanti, perché provino quante più esperienze possibili. Quest’anno inseriremo hockey su prato, mountain bike, patina e tiro con l’arco – spiega Giselle Reginato, portavoce dell’associazione Stelle –. Non vediamo l’ora di accogliere tanti ragazzi per far loro vivere con serenità le giornate estive divertendosi, imparando a stare insieme e sfidando le loro capacità. Il nostro team è composto da istruttori qualificati e preparati alla gestione delle attività quotidiane oltre che specializzati nelle varie discipline sportive proposte". Conclude Carnasciali: "Il SummerCamp è una realtà di assoluto livello, quest’anno impreziosita anche da una piccola chicca come il Milan Junior Camp, inserita in una cornice davvero unica che il nostro territorio vanta". Info SummerCamp: 348 4903312; Info Milan Junior Camp 349 6733799.