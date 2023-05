Tormentone spiagge "La Marinella resta libera Nessuna privatizzazione"

Irrompe a Lerici il ’tormentone spiagge’. Con la stagione balneare ormai alle porte, tornano le polemiche legate alla gestione delle spiagge. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale l’opposizione ha sollevato il problema dei (presunti) mancati incassi derivanti dalle spiagge in concessione. Secca la replica del sindaco. "Questa è la prima delle false notizie diffuse dalla nostra opposizione – tuona il sindaco Leonardo Paoletti – Quando c’erano loro, con la Lerici Mare, le spiagge non incassavano un euro. Il nostro bilancio parla chiaro: dalle nostre spiagge sono stati incassati poco meno di 2 milioni e mezzo. Mancano all’incasso 376.343 euro. Mancato incasso dovuto a omessi pagamenti di 3 gestori, su 7, che contestano di dovere l’intero canone per l’anno 2021, perché periodo ancora soggetto alle restrizioni di cui allo stato di emergenza covid". A fronte di questo "l’amministrazione sta procedendo al recupero giudiziario. Ci vuole una bella faccia tosta a lamentare mancati incassi, viste le entrate della Lerici Mare".

Ogni anno ritorna anche la questione della quantità di litorale assegnata in concessione a discapito di quella di libero utilizzo. Ma come si configureranno le spiagge lericine? "Le percentuali di balneazione libera sono aumentate con questa gestione pianificata del litorale. Già dal 2020 l’amministrazione comunale, con il concorso finanziario della Regione, ha restituito alla balneazione la Marinella di San Terenzo e, ancor prima, la prima spiaggetta di San Giorgio.

Le superfici delle spiagge libere attrezzate (cioè quelle con gli ombrelloni e sdraio) sono le stesse dal 1998, anno del bando pubblico che assegnò a 7 fortunati la qualità di soci della Lerici Mare e la gestione degli arenili per i successivi 20 anni. Anzi, le parti di libera attrezzata di San Terenzo e Venere 3 hanno una superficie inferiore e ombrelloni molto più distanziati dei precedenti. Oggi il distanziamento permette di vedere il mare, che prima era coperto da un muro fitto di postazioni". Riguardo alla Marinella smentite le voci riguardo una ipotetica assegnazione a un concessionario. "La Marinella è e rimarrà spiaggia libera. L’impegno preso dall’Amministrazione di riaprirla, diventato realtà dal 2020, permetterà la riapertura anche dell’attività commerciale che si affaccia sulla baia ma che insiste interamente su area privata. Quindi nessuna privatizzazione ma, diversamente, l’occasione di riaprire al pubblico uno spazio privato per la valorizzazione dell’area, fornendo un nuovo servizio e occasioni di lavoro".

Euro Sassarini