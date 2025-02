Topi e insetti in cucina. Chiuso ristorante sushi

Le condizioni igienico sanitarie e la presenza di topi hanno portato alla chiusura del ristorante, dopo i controlli del Dipartimento di prevenzione di Asl 5 diretto da Mino Orlandi, nell’ambito di un monitoraggio sulla ristorazione pubblica che propone piatti etnici a base di pesce crudo sushi e sashimi. Il personale ha ispezionato un ristorante tra i più grandi, tenuto conto dei posti a sedere. Nel sopralluogo sono emerse gravi carenze igienico-sanitarie sugli alimenti, superfici e strutture ammalorate e non sanificabili, assenza di acqua calda in tutti i lavandini, disordine e anche la presenza di roditori e insetti. Inoltre, nella cella frigorifera sono state riscontrate criticità nel mantenimento delle temperature e del rispetto della catena del freddo, necessaria per lo stoccaggio degli alimenti congelati. Gli illeciti amministrativi commessi dal ristoratore sono stati puniti con sanzioni amministrative per 3 mila euro, ma la gravità della situazione ha portato anche alla sospensione dell’attività fino al ripristino della conformità.