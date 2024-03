Tintoretto e Cariani, due capolavori a confronto al Museo Lia

In concomitanza col Venerdì Santo, al Museo Lia è stato predisposto un allestimento fruibile al pubblico fino a domenica 5 maggio: ‘La Deposizione di Cristo. Tintoretto e Cariani, due maestri del Cinquecento a confronto’, "Un’occasione per riflettere, tramite due capolavori, sul Mistero pasquale" dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini. La deposizione del corpo di Cristo dalla croce è l’episodio che sancisce la morte corporale del Figlio di Dio, avvenuta il Venerdì Santo. In effetti, tale momento, che rappresenta il penultimo episodio della Passione, antecedente la sepoltura, narra il distacco del corpo di Gesù dalla croce ad opera di Giuseppe di Arimatea, uomo benestante che da Pilato aveva ottenuto il consento al seppellimento. "Entrambi partecipano al meticoloso rito della sepoltura – spiegano dal Museo Lia – cospargendo il corpo di Cristo di mirra e aloe, come un re, e avvolgendolo in bande di lino, le stesse utilizzate per il distacco del corpo dallo strumento del martirio, fino a calarlo a terra. Altri partecipanti pur estranei ai Vangeli possono essere rappresentati, in particolare Giovanni Evangelista che assiste lo svenimento della Vergine, e Maria Maddalena, che si dispera straziata dal dolore". L’allestimento valorizza due grandi capolavori della collezione Lia nella struttura di via Prione, il dipinto del Tintoretto raffigurante il ‘Compianto sul corpo di Cristo’ e la tela di Cariani raffigurante ‘Cristo di pietà con gli angeli’. Info 0187 727220.