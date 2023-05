Tifosi del Napoli in festa Frizioni con gli spezzini e caroselli fino in Versilia

Tifosi del Napoli in festa anche alla Spezia per la conquista dello Scudetto da parte della squadra del cuore dopo il pareggio con l’Udinese. E’ stata piazza Europa, inizialmente, il primo luogo di ritrovo dei tifosi dopo la partita che ha posto il sigillo al campionato. Un confluimento spontaneo tra caroselli di auto e qualche botto. Qualche spezzino non ha gradito. Ci sono stati momenti di frizione. E così ha prevalso l’indicazione del Club Napoli a contenensi e a dare corso alla festa in Versilia. La felicità si è così saldata alla responsabilità. Obiettivo: evitare tensioni e rendere comunque merito alla squadra. Tutto è poi filalo liscio. Molti tifosi del Napoli hanno fatto le ore piccole per rientrare a casa.