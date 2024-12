Tifosi aquilotti in estasi: Spezia sogna la Serie A nonostante il divieto di trasferta

Tifosi aquilotti in estasi per uno Spezia da sogno: "Siamo al settimo cielo, i bianchi sono fortissimi. Ingiusto vietare la trasferta a Genova".

È giunto appositamente dalla Francia per tifare le Aquile Vincent Nordi, nato e vissuto a Parigi, nipote dello spezzino Nino, oggi 95enne che lasciò la città 70 anni fa: "Nella nostra famiglia abbiamo mantenuto le tradizioni spezzine, ivi compreso lo Spezia. Ogni week-end guardiamo le partite delle Aquile in tv e, qualche volta, come in occasione del match contro il Cittadella, veniamo al ‘Picco’, uno stadio che ci emoziona sempre. Lo Spezia è la squadra del cuore ed è un enorme piacere vederlo così in alto, credo fortemente nella Serie A. Il grande salto è possibile: c’è una squadra schiacciasassi, uno spirito di squadra pazzesco e una tifoseria incredibile. Un vero peccato non poter seguire lo Spezia a Genova, tutti avrebbero diritto di tifare dal vivo la squadra del cuore. Ha ragione mister D’Angelo: bisogna dare fiducia alla gente".

Felicissimo Stefano Stefanini: "È stato importantissimo tornare alla vittoria dopo la sconfitta di Palermo perché ciò consolida e rafforza l’autostima. Lo Spezia è stato devastante, questa squadra ha dimostrato dopo sedici partite la sua compattezza, lo spirito di gruppo, la forza del collettivo. In aggiunta c’è un attaccante come Pio che concretizza le qualità della squadra. Si sono viste azioni che si vedono in Serie A, ci sono giocatori che rendono al trecento per cento, il mister ci mette del suo ruotando strategicamente gli interpreti. Questo Spezia ha almeno sedici titolari. Il divieto di trasferta a Genova? Sono un vecchio ultras, è un provvedimento che fa male".

"Siamo in estasi, abbiamo una squadra fenomenale che gioca a memoria, con uno spirito di gruppo eccezionale – afferma Antonio Carro –. Un applauso a tutti gli Aquilotti, in particolare ai fratelli Esposito che stanno facendo la differenza. Sono scaramantico, per cui evito di pronunciare la prima lettera dell’alfabeto, però il sogno e la fiducia sono costanti. Grande amarezza non poter seguire il derby sabato prossimo, credo sia un provvedimento ingiusto. Spero in un ravvedimento".

Si allinea Piercarlo Magroncini: "Non è concepibile il divieto di trasferta a Genova, non vedo una pericolosità tale da impedire l’accesso agli spezzini, spero in un ripensamento perché sarebbe un danno per lo Spezia e lo sport. Il nostro Spezia fa sognare, ha avuto una reazione da grande squadra dopo la sconfitta con il Palermo. D’Angelo sta facendo un lavoro pazzesco".