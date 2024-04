’Ti posso spiegare’ al Teatro Civico. Un matrimonio con la retromarcia

Doveva esserci un matrimonio che però non c’è stato. Per colpa di chi? Lei incolpa lui e lui, neanche a dirlo, lei. Ma alla fine questo matrimonio si farà o no? Per rispondere a questa domanda occorre tornare indietro al momento della proposta e da lì ripartire affrontando, in chiave comica, la questione spinosa dell’organizzazione del matrimonio con tutte le difficoltà e le tensioni che comporta. E saranno Katia Follesa e Angelo Pisani, i protagonisti di ‘Ti posso spiegare’ – che hanno scritto lo spettacolo insieme a Luciano Federico e Alessio Parenti – spettacolo programmato per stasera, alle 21, al Teatro Civico a farlo davanti al grande pubblico.

La pièce, che è stata rinviata dalla scorsa settimana per sopravvenuti impegni televisivi dell’attrice, è davvero divertente. Anche questa volta Angelo e Katia parleranno della vita di coppia, ma questa volta, a differenza di quello precedente, ai veri e propri duelli verbali si alterneranno/sostituiranno degli sketch comici in cui i due, accompagnati da ballerini che non solo danzeranno, ma che saranno anche co-protagonisti della querelle comica, ci porteranno in casa loro e mostreranno le dinamiche uomo-donna alle prese con l’organizzazione di un matrimonio.

Il corpo di ballo è composto da Stefano Rei Ferrari, Dada Davide Toto, Nicholas De Souza, MariaTeresa Notarangelo, Rebecca Erroi, Maria Laura Savio. Dalle cause del mancato matrimonio, che aprono lo spettacolo, si passa a parlare della vita di coppia. Naturalmente mostrando le dinamiche dei due sessi nella convivenza, quella in cui lei chiede a lui di scendere a buttare la spazzatura non appena si è infilato la tuta e sta per andare a letto o dove lui rimanda ogni incombenza a suon di ‘lascia lo faccio dopo’. Oppure quella in cui lei ha già pianificato tutta la settimana e lui pensa solo che la sera dopo lo aspetta il padel con gli amici. E tanto tanto altro. Così facendo Katia e Angelo raccontano un’altra porzione della loro vita insieme, sempre all’insegna di uno scontro divertente, senza dimenticarsi di coinvolgere il pubblico che, anche questa volta, è chiamato a dire la sua schierandosi a favore dell’uno o dell’altro. Spesso, tra l’altro, chiamano in causa il pubblico, che è chiamato a dire la propria su varie tematiche. Un’ulteriore occasione per dimostrare come la vita di ognuno nell’organizzazione di un matrimonio, si assomigli un po’ tutta. E questo è il bello. "Facciamoci una risata collettiva e non pensiamoci più!".Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero 0187 727521, con il botteghino – con ingresso da via Carpenino – aperto dalle 8.30 alle 12 e prima dello spettacolo. Biglietti in vendita anche sui circuiti online Vivaticket e Ticketone.

Marco Magi