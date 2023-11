Terziario donne. Raccolta di abiti per gli ucraini

Il gruppo Terziario Donne di Confcommercio La Spezia sta organizzando la campagna di solidarietà e aiuto in vista della stagione invernale. Un’iniziativa avviata nel 2020 dal gruppo di imprenditrici del terziario, presieduto da Laura Porcile e di cui fanno parte anche Cristiana Del Capitano, Gaia Fabbri, Valentina Magnani, Cristina Pio, Elisabetta Gabarello e Marina Calzone. Dopo l’iniziartiva ’Siamo tutti Babbo Natale’ attraverso la quale hanno raccolto doni da far avere ai bambini che vivevano in famiglie con difficoltà economiche, così da permettere a tutti di avere un regalo da scartare il giorno di Natale la nuova campagna di solidarietà è indirizzata a offrire un contributo alle popolazioni vittime di conflitti. "Confcommercio – spiega Laura Porcile (nella foto) – aveva infatti già dimostrato in passato sensibilità rispetto a questa emergenza e ancora una volta vogliamo compiere un gesto concreto. Gli incontri con il giornalista inviato di guerra Giammarco Sicuro, che abbiamo organizzato nella nostra città, ci hanno permesso di comprendere le reali necessità delle popolazioni segnate dalla guerra. Gli aiuti saranno destinati alla popolazione dell’Ucraina, dove il freddo arriva molto presto". Per questo motivo verranno raccolte coperte, vestiti pesanti, calzature, sciarpe, cappelli, maglioni di lana, giubbotti e qualsiasi altro indumento necessario per affrontare l’inverno. Il materiale arriverà in Ucraina grazie al supporto dell’associazione ’Arsenale della Pace’. Il materiale deve essere consegnato alla sede di Confcommercio entro il 1 dicembre, per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 347 -9660922.