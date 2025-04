Territorio sotto controllo: "Nessuna zona d’ombra". Premiati gli agenti-eroi

Nessuna situazione fuori controllo, ma sempre massima attenzione soprattutto alla luce dei nuovi scenari internazionali e della crescente crisi umanitaria. Dalle parole del questore Sebastiano Salvo emerge il quadro di una città senza particolari problematiche di sicurezza, dove con l’arrivo della stagione estiva l’attenzione sarà ancora più alta "per proteggere la sicurezza dei turisti e far sì che abbiano un ricordo positivo della nostra zona". Dito puntato su alcuni episodi di risse e ubriachezza "che più sconcertano i cittadini", insieme alla ferma volontà di ridurre fortemente i tempi "per le richieste di asilo e permessi di soggiorno da parte dei cittadini stranieri che ne facciano richiesta. In questo modo si delegittima chi, proprio approfittando delle lungaggini della burocrazia, si dedica ad attività criminali".

La giornata della Festa della polizia si sono aperte alle 9 con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti al centro nautico e sommozzatori della Polizia di Stato. Al Terminal Crociere (location delle celebrazioni) le classi della scuola secondaria di 1° grado ’Mazzini-Pellico’ hanno partecipato a laboratori in cui sono state illustrate alcune attività della Polizia di Stato, in particolare della Polizia Scientifica e di un team dell’unità cinofila di Genova; ai giovani alunni sono state inoltre spiegate le attività delle diverse specialità (sicurezza cibernetica, polizia stradale e ferroviaria, centro nautico e sommozzatori).

A garantire la sicurezza del territorio il personale di polizia operativo su più fronti, anche in contesti difficili e pericolosi come quelli che hanno portato a lodi ed encomi per agenti che si sono distinti negli ultimi anni in operazioni di rilievo: fra questi il salvataggio di due giovani aspiranti suicidi, l’intervento salva-vita di anziani e disabili in occasione dell’alluvione in Romagna, lo smantellamento di una gang di nordafricani dedita allo spazio di droga, l’arresto di persone colpevoli a truffe ad anziani. I riconoscimenti sono stati consegnati dal questore Sebastiano Salvo, dal prefetto Andrea Cantadori e dal procuratore capo Enrica Gabetta. Questi i nomi del personale di polizia premiato: encomio assistenti capo coordinatori Simona Adinolfi e Andrea Solari; sostituto commissario Geri De Alma, Ispettore Gianni Fronza, Vice ispettore Emanuele Vittorio Buratto. Encomio Commissario tecnico in quiescenza Valter Di Camillo. Encomi Squadra Mobile: Sovrintendenti capo Paolo Cherchi, Sovrintendente Pietro Canosa, Assistente Capo coordinatore Alessandro Bertacchini. Lode Squadra Mobile commissario capo Alessandro Pescara di Diana. Lode Squadra Mobile Sovrintendente Gabriele Marino, Sovrintendente Pietro Castorina. Lode Ispettore Davide Gandola , Assistente capo coordinatore Luca Sergi, Assistente Capo Valerio Puccetti, vice Sovrintendente Mario Pati. Lode Vice Sovrintendente Maurizio Affanni, Assistente Capo coordinatore Simone Giordano, Ispettore Fabio Bardi , Sovrintendente Riccardo Cosini, Assistente Capo Coordinatore Mario Melli, Assistente Capo Coordinatore Jonathan D’Aprile.

Un altro importante riconoscimento è invece arrivato nel corso della cerimonia del 173° anniversario della fondazione della Polizia svoltasi a Roma: il vice sovrintendente Massimo Orlandi è stato premiato con la medaglia d’argento al Merito civile per gli gli interventi di soccorso di numerose persone della zona colpiti dall’esondazione del fiume Vara il 25 ottobre 2011. Orlandi, in forza al reparto Volanti della questura di Spezia e quel giorno libero dal servizio, "riuscì a salvare diverse persone rimaste bloccate nelle proprie abitazioni o per strada, tra le quali una bambina ed un’anziana con problemi di deambulazione, mettendo la zona in sicurezza e scongiurando ulteriori pericoli".