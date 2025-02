Termomeccanica Pompe revisiona una pompa di 25 tonnellate per una centrale geotermica

La Spezia, 10 febbraio 2025 - Spedizione e trasporto eccezionali di una pompa di grandi dimensioni per la sua reinstallazione nella centrale geotermica di provenienza, in Toscana, dopo il lavoro di revisione eseguito nell’officina Service di Termomeccanica Pompe alla Spezia, appartenente al gruppo Trillium Flow Technologies dal 2022.

Questa centrale è la principale tra oltre 30 centrali geotermiche concentrate nel comprensorio di Larderello, in Toscana, con una potenza complessiva di 800 mw. L’impianto è anche il più grande di questo tipo in Europa, con quasi 120 MW di potenza installata.

La pompa, un prodotto originale del marchio spezzino, è di tipo verticale in serbatoio, pesa 25.000 kg (senza il motore), è lunga 11,2 metri e la sua incastellatura ha un diametro di 3,5 metri. Svolge il servizio di estrazione condensato, un compito gravoso nelle centrali geotermiche a causa delle condizioni di esercizio e dell’aggressività del fluido pompato.

L’ attività di revisione di una pompa consiste nel suo smontaggio completo, nelle verifiche dimensionali dei componenti e definizione dei lavori da eseguire. In questo caso, i componenti di usura sono stati sostituiti con ricambi originali Termomeccanica Pompe, come cuscinetti, camicie, linguette albero, e anelli di usura e i componenti statorici sono stati ri-sabbiati e riverniciati. È stato inoltre applicato un rivestimento ceramico alle parti interne del corpo pompa, del raccordo di mandata e della campana. Lavori come questi rappresentano manutenzioni con un consistente contenuto tecnologico che i gestori di impianto affidano a società esperte per garantire l’affidabilità di funzionamento.

