Terminate le nuove asfaltature. Interventi a Fiumaretta e Cafaggio

Con l’ultima mano di asfalto nelle frazioni di Fiumaretta e del Cafaggio il Comune di Ameglia ha completato il piano degli interventi di asfaltatura sul territorio che in meno di due anni ha visto un importante investimento di oltre 700 mila euro. L’ultima tranche di operazioni è stata eseguita dalla ditta Camenbit srl nelle vie Paganini, del Municipio nella frazione di Fiumaretta quindi al Cafaggio nelle vie Maestà e Visola mentre prossimamente sarà interessata al restyling anche via Cuccarello, sempre al Cafaggio. “Questo piano di interventi sulle nostre strade - ha spiegato l’assessore Nicolas Cervia – proseguirà ancora nell’anno in corso, quando verranno liberate ulteriori risorse economiche per mettere a calendario nuovi interventi. Fin dal momento dell’insediamento questa amministrazione comunale ha investito ingenti risorse economiche per gli interventi di asfaltatura con un programma molto ben articolato che ha riguardato tutte le frazioni, con interventi di asfaltatura totale oppure parziale sulla rete stradale comunali. Dal 2022 ad oggi, gli investimenti economici per la manutenzione stradale e le asfaltature ammonta a oltre 700 mila euro e ha interessato ogni frazione del comprensorio partendo da Fiumaretta fino al parcheggio di Montemarcello, compreso anche lo scavalco dell’argine nella zona industriale D2 a Camisano".

m.m.