Tempo Reale è al Puccini

Trasversalità, la rassegna curata dal conservatorio ’Puccini’ della Spezia, torna questa sera con un nuovo appuntamento: a partire dalle 21, nell’auditorium di palazzo Marmori in via XX Settembre 34 alla Spezia, andrà in scena ’Acusmatica ‘900’, con Giovanni Magaglio alla regia del suono. Il programma comprende musiche di Bernard Parmegiani (Accidents,/Harmoniques), Annette Vande Gorne (Haikus 2 Printemps 1: Jeux d’Oiseaux), Denis Smalley (Pentes), Theodoros Lotis (Instant of Crystall Glass) e Manfredi Clemente (Hajime Yori Kotoba Shirazariki). ’Acusmatica ‘900’ è realizzata in collaborazione con Tempo Reale, il centro di ricerca, produzione e didattica musicale fondato da Luciano Berio nel 1987; considerato oggi uno dei principali punti di riferimento in questi ambiti, concentra le proprie attività soprattutto nel campo delle nuove tecnologie musicali.

Fin dalla sua istituzione, questa realtà è impegnata nella realizzazione delle opere di Berio, eseguite nei contesti concertistici più prestigiosi al mondo; al contempo, investendo su qualità, talenti e creatività, ha assicurato occasioni e crescita sia a compositori che a musicisti emergenti. La poliedricità guida il modus operandi di Tempo Reale, impegnato nell’ideazione di eventi musicali di grande spessore, nello studio sull’elaborazione del suono dal vivo e a promuovere esperienze di interazione tra suono e spazio, sinergia tra creatività, competenza scientifica, rigore esecutivo e didattico. Ad allargare il ventaglio di attività, l’omonimo festival targato 2008. Dal 2013 è ente di rilevanza per lo Spettacolo dal Vivo della Regione Toscana; e dal 2018 è membro italiano della International Confederation of Electroacoustic Music. E proprio con Tempo Reale collabora da alcuni anni Giovanni Magaglio, sound designer e musicista palermitano con base a Firenze, la cui cifra artistica è nel connubio tra il suono acustico e l’elaborazione elettronica, uno dei suoi principali interessi a livello musicale. Il suo lavoro di cesellatore del suono spazia fra ambiti musicali, audiovisivi, teatrali e installativi. Proprio a servizio del palcoscenico, ha fondato la compagnia ’Frazioni Residue’; insegna Elettroacustica e elaborazione video nei conservatori e nelle scuole.

C.T.