Tempo libero, dalla Regione Liguria 75mila euro alle associazioni

Genova, 14 gennaio 2025 – “Anche per il 2025, confermo l’impegno di Regione Liguria nel supportare le associazioni territoriali che promuovono attività ricreative e amatoriali con l’apertura delle domande per l’accesso ai contributi destinati alla valorizzazione del tempo libero”. Lo comunica il vicepresidente della Regione Liguria con delega al Tempo libero Alessandro Piana.

La Liguria è stata la prima regione in Italia a sperimentare una regolamentazione del tempo libero, un ambito che oggi assume un ruolo sempre più centrale nella qualità della vita. A disposizione delle associazioni risorse per 75mila euro che potranno andare ad associazioni che propongono attività innovative, dagli eventi musicali ai laboratori di ceramica, passando per l’escursionismo non competitivo ai raduni di interesse sociale.

Le iniziative sostenute mirano a favorire la cultura del tempo libero come strumento di benessere personale e collettivo, contribuendo al rafforzamento del tessuto sociale e delle tradizioni locali, oltre che rappresentare un’occasione preziosa per rafforzare la socializzazione e la condivisione, specialmente tra i giovani e le persone anziane. “L’entusiasmo e la partecipazione crescente che registriamo ogni anno – conclude il vicepresidente Alessandro Piana – confermano l’importanza di ottimizzare le risorse a disposizione, con l’obiettivo di soddisfare sempre più associazioni e progetti. Siamo già al lavoro per aumentare gli stanziamenti futuri, in modo da ampliare ulteriormente i benefici per il nostro territorio”. Tutte le informazioni e i modelli di domanda sono disponibili nella pagina dedicata sul sito della Regione Liguria.