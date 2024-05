Telepedaggio al casello: "Disagi a Ceparana"

La decisione di Salt di mantenere – almeno fino a oggi – le sole corsie di telepedaggio al casello autostradale di Ceparana-Albiano Magra sta creando "disagi". Lo sottolineano i rappresentanti sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Sla-Cisal, secondo i quali "l’azienda persiste nel mantenimento di sole corsie a telepedaggio e tarda a realizzare una struttura definitiva che offra un servizio completo al territorio, con la presenza di un presidio h24 e di piste abilitate a tutte le modalità di pagamento. Il risultato – sottolineano i rappresentanti sindacali – anche in questo caso è tragicomico: una lunga serpentina di pedoni che si avventurano in mezzo allo svincolo autostradale per la regolarizzazione del pedaggio, ricevendo assistenza da un esattore solitario che spesso non è in condizione di poter gestire un consistente afflusso di persone nello stesso momento; ogni giorno vengono regolarizzati in questo modo circa 180, 190 pedaggi". Un tema caldo, quello del pagamento del pedaggio nel casello situato lungo la diramazione sud dell’autostrada A12: neppure le petizioni avviate e firmate da migliaia di cittadini sulle piattaforme online sembrano aver smosso la situazione. Di certo, nelle scorse settimane è stata avviata la conferenza dei servizi finalizzata a rendere permanente un’opera costruita durante la fase emergenziale determinata dal crollo del ponte di Albiano Magra. Uno svincolo temporaneo, ma che diventerà definitivo grazie all’intervento di numerose istituzioni territoriali. La speranza di molti è che, con la formalizzazione dell’iter, l’azienda possa dotare il casello di casse automatiche per il pagamento o di operatori. Le Rsa di Salt tuttavia puntano il dito anche sulla nuova configurazione del casello di La Spezia-Santo Stefano Magra: "I nuovi inserimenti di piste telepass dietro piste manuali rappresentano un serio pericolo per l’integrità dell’esattore che opera, in caso di sbandamento e di impatto di tir sulla struttura della cabina; di tale anomalia gli Rls di Salt hanno fatto denuncia alle Asl competenti".