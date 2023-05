Tecnici per analisi e magazzinieri

Le offerte di lavoro alla Spezia dal Centro per l’impiego https:formazionelavoro.regione.liguria.it

2 TECNICI ANALISI Laboratorio di ingegneria specializzato in analisi su materiali compositi ricerca 2 tecnici per analisi non distruttive su manufatti. Le risorse dovranno effettuare analisi, in particolare ultrasuoni e termografie su componenti in vetroresina e fibra di carbonio principalmente nel settore nautico. Età max 29 anni. Apprendistato professionalizzante full time. Orario 8-12.30 e 13.30-17. Offerta 47037

1 TECNICO RIPARATORE Azienda specializzata nell’installazione, collaudo, e riparazione di apparecchiature per la ristorazione professionale ricerca tecnico riparatore per riparazione e consegna e installazione dei macchinari. Zone di lavoro operative: province di La Spezia e Massa Carrara. Età tendenzialmente non superiore ai 40 anni. Contratto a tempo determinato full time con possibilità di stabilizzazione. Orario 8-12 e 14-18. Offerta 46945

1 MAGAZZINIERE L’Ente Bilaterale del Terziario della Spezia cerca per azienda commerciale di materiale elettrico 1 magazziniere con esperienza. Età compresa fra i 22 ed i 35 anni, conoscenza dispositivi informatici, diploma Istituto Tecnico, automunito. Offerta 46930

1 MAGAZZINIERE Per azienda operante nel settore del materiale elettrico stiamo ricercando una figura da inserire come magazziniere. La risorsa avrà modo di occuparsi di caricoscarico merci mediante software dedicato, sistema merci a scaffale, controllo e gestione delle non conformità. E’ richiesta esperienza, età tra i 22 e i 35 anni. Sono richieste conoscenze in ambito elettricoelettrotecnico. L’inserimento avverrà inizialmente a tempo determinato con l’obiettivo di consolidare il rapporto a tempo indeterminato. Zona La Spezia. Offerta 46902