Tajani: "Mi auguro che possa continuare"

Ora il governatore regionale è intenzionato a chiedere al giudice per le indagini preliminari la revoca della misura cautelare. Uno snodo fondamentale di questa vicenda, soprattutto perché, se il gip dovesse accettare e lo rimettesse in libertà, si potrà confrontare con la sua maggioranza e con i suoi collaboratori e decidere se dimettersi o meno dalla carica di governatore. "Se dovessero essere revocati gli arresti domiciliari, si andrebbe nella direzione della permanenza di Toti alla presidenza della Regione Liguria" è l’auspicio del vicepremier Antonio Tajani. Nel centrodestra l’attesa è alta, con Tajani che sulle dimissioni sottolinea come "la decisione spetta a lui". "Io sono garantista, tocca all’accusa dimostrare la colpevolezza. Sono contento che abbia risposto a tutte le domande, mi auguro che siano revocati i domiciliari e possa continuare, se deciderà, a fare il presidente della Regione". Se il gip dovesse respingere la richiesta di revoca, l’avvocato di Toti potrebbe appellarsi al tribunale della libertà.