Verrà presentato oggi alle 16, nella biblioteca del liceo classico Costa, il Taccuino d’Autore dedicato al premio Nobel Eugenio Montale e che riporta all’interno, nelle sue pagine, 80 pensieri tratti da poesie o prose del poeta ligure. Ad organizzare l’associazione Percorsi che cura il Premio Montale ‘Fuori di casa’ e si tratta del primo evento che, nel 2025, dedicherà in varie città d’Italia ad Eugenio Montale. L’anno prossimo, infatti, si celebreranno i 100 anni dalla pubblicazione di ‘Ossi di Seppia’ e i 50 dall’importante riconoscimento di Stoccolma del 1975. "I Taccuini d’Autore – spiegano Adriana Beverini e Barbara Sussi, presidente e vice presidente del Premio che, nel 2025, giungerà ai 29 anni di vita – sono pubblicati dall’editore Ianieri di Pescara che, da tempo ormai, ne dedica uno all’anno a grandi scrittori e poeti. Nascono per incoraggiare la lettura ed hanno l’intento di esplorare a tutto tondo il personaggio a cui sono dedicati e le sue opere letterarie. Il taccuino offre inoltre spazi per annotazioni, riflessioni, domande che nascono dalla lettura dei pensieri dell’autore a cui sono dedicati. I brevi testi, quasi aforismi citati nel taccuino sono stati scelti, sotto la supervisione del critico Dario Pontuale, da Adriana Beverini, Barbara Sussi e Paolo Stefanini, dopo un’attenta opera di lettura di vari testi di Eugenio Montale, non solo poetici, ed evidenziano vari aspetti della sua poliedrica personalità. A leggerli saranno alcune studentesse dell’ultimo anno del liceo Costa: Alessandra Apollo, Alessia Dagnino e Giulia Tonelli; la locandina invito è stata realizzata realizzata dalla studentessa Francesca Castiglione. Beverini, che ringrazia il dirigente scolastico Franco Elisei e la professoressa Silvia Gregorini per l’appoggio dato all’iniziativa, informa che le persone che da anni seguono le attività culturali del Premio Montale Fuori di casa, si stanno unendo in un gruppo sotto la supervisione di Sonia Vatteroni.

m. magi