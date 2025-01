Suoni d’arpa al ’Fantoni’

Uno strumento particolare, l’arpa. Ha un’origine antichissima, deriva dal cosiddetto arco e i primi ad avere in uso l’arpa furono i Sumeri. Due arpe poi, sono state trovate nella tomba di Ramses III a Luxor, dove sono anche state rinvenute le raffigurazioni di due arpisti che suonano due strumenti di grandi dimensioni a forma di arco; per questo motivo questa sepoltura è nota anche come ‘Tomba degli arpisti’. Nel 1607, Monteverdi, fu il primo a dedicarle un ruolo solistico nell’Orfeo, dove simboleggia la lira suonata da Orfeo. Mentre tra i bagagli che Maria Antonietta portò con sé quando nel 1770, a 15 anni, si recò a Parigi per sposare il futuro Luigi XVI, c’era un’arpa. Allieva di Gluck, la futura regina si esercitava quotidianamente.

Al Circolo Fantoni, oggi alle 18 non ci sarà la regina Maria Antonietta, ma una giovane principessa, Linda Veo, che ha iniziato a studiare arpa all’età di 11 anni al Conservatorio Puccini della Spezia, dove si è diplomata nel 2019 con l’insegnante Lisetta Rossi. Negli anni che seguono, un Erasmus alla Robert Schumann Hochschule di Düsseldorf ed esegue con l’orchestra della Hochschule e con la direzione del compositore stesso, Gregor Mayrhofer, l’Insect Concerto alla Tohnalle di Düsseldorf. Durante il suo periodo di studi partecipa a numerose masterclass, tra cui il ‘Corso Marco Allegri’ a Castrocaro Terme e il Festival ‘Duchi d’Acquaviva’ ad Atri per poi laurearsi al Conservatorio Verdi di Torino nel giugno 2022 con la votazione 110 e lode. A novembre 2022 collabora con la Contrametric ensemble di Torino per poi lavorare negli studi Rai torinesi come arpista nell’orchestra del programma ‘StraMorgan’.

Nel concerto che Linda Veo terrà nella nuova sede del Fantoni alla Spezia in Galleria Adamello 31, saranno eseguite musiche di Nino Rota, Scarlatti, Handel, Tailleferre e Spohr con inizio alle 18. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, mentre (esclusivamente su prenotazione con un contributo di 15 euro) al termine del concerto sarà possibile accedere ad un cocktail/buffet con l’artista. Per avere ulteriori informazioni (e anche per le prenotazioni) è possibile contattare il numero di telefono 0187 1780909.

Marco Magi