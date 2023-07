Sunia, Franco Bravo detta la linea "Al lavoro per il bando case Erp a La Spezia"

La segreteria nazionale del Sunia ha nominato di Bravo Franco (nella foto) Commissario straordinario della Federazione Sunia Spezia. A Bravo sono quindi attribuiti poteri e prerogative di legale rappresentante della federazione sia nell’ambito politico-sindacale e dei rapporti con le istituzioni, di rappresentanza di fronte a terzi alla legittimazione processuale attiva e passiva, sottoscrizione di contratti, atti legali e giudiziari, alla titolarità dei rapporti con gli istituti bancari. Franco Bravo ha accettato l’incarico impegnandosi da subito ad affrontare due temi molto importanti, a cominciare dalla presentazione al direttivo Provinciale del Sunia della Spezia, quanto prima, di una proposta che sarà avanzata dal Centro Regolatore, i cui componenti sono lo stesso Franco Bravo e Luca Comiti (quest’ultimo in qualità di segretario della Cgil spezzina). Secondo tema, la pubblicazione del bando per l’assegnazione degli alloggi popolari, "le cui domande potranno essere presentate dal 31 luglio al 30 settembre – dice Bravo – deve trovare il Sunia pronto a fornire un’assistenza professionalmente all’altezza del compito, forte anche della lunga esperienza maturata prima nella Commissione assegnazione alloggi e successivamente nella Crer (Commissione Regionale Edilizia Residenziale) quale organo tecnico collegiale di cui si avvalgono i Comuni a supporto nelle varie operazioni di predisposizione dei bandi di concorso per l’assegnazione degli alloggi di Erp". concorso. Per informazioni sul bando gli uffici del Sunia sono aperti: a La Spezia in Via Bologna 82 dal lunedi al sabato dalle 8,30 alle 12,30 con accesso Senza prenotazione. A Sarzana in Via XX Settembre 30 (area ex Brun Caprini) il mercoledì dalle 15,30 alle 17,30 solo con prenotazione telefonica allo 0187 280507