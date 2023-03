Sulle tracce del sommo poeta Dante Alighieri Gli stimoli alla scrittura sulle ali della memoria

Quando parliamo di libro pensiamo subito alla lettura, ma se invece di leggere un libro non provassimo a scriverlo? Certo alla nostra età e a così tanti secoli di distanza, non potremmo paragonarci al Sommo Poeta, ma anche noi potremmo farci ispirare nella scrittura dai bellissimi paesaggi della Lunigiana proprio come fece Dante, anzi Durante Alighieri. Forse non tutti ancora sanno che egli fu ospite durante il suo esilio presso i Malaspina, a Mulazzo e che dopo un periodo di interruzione nella stesura del suo grande poema La Divina Commedia, ricominciò proprio nelle nostre terre a scriverlo, spronato dai Malaspina stessi, che leggendo i primi canti ne rimasero esterrefatti.

E passò anche da Lerici per imbarcarsi verso la Costa Azzurra per sbrigare delle faccende di lavoro… Chissà quanti altri versi avrà scritto in ricordo della vista dei paesaggi della nostra Liguria.

Noi ci siamo già cimentati anche in questo, partecipando anche al concorso Scrittori di Classe, grazie al quale abbiamo avuto più occasioni di lavorare in gruppo e di allenarci nella scrittura e nella lettura.

Perché non c’è amico migliore di un libro!