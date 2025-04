Studenti universitari in treno con lo sconto

Arriva una buona notizia per gli studenti universitari di Luni e Castelnuovo diretti a Pisa: le Ferrovie dello Stato hanno accolto la richiesta presentata dai sindaci di Luni Alessandro Silvestri e di Castelnuovo Katia Cecchinelli, riguardo la modalità di abbonamento agevolati al trasporto su treno. Nella loro istanza i primi cittadini dei Comuni della Val di Magra hanno chiesto (e ottenuto) di considerare Sarzana come stazione di partenza per gli studenti residenti a Luni e a Castelnuovo, applicando la conseguente riduzione dell’abbonamento. Richiesta nata dal fatto che la stazione di Luni ha ben poche corse in direzione di Pisa, con conseguenti difficoltà per gli studenti costretti così a prendere il treno a Sarzana.

L’agevolazione stabilita dalla Regione Liguria prevede uno sconto pari al 50% del prezzo dell’abbonamento mensile e annuale per gli studenti under 26 residenti in Liguria o iscritti a istituti scolastici o Università situate in Liguria, limitatamente alla tratta compresa "tra la stazione ferroviaria più prossima alla località di residenza e la stazione ferroviaria più vicina alla sede scolastica o universitaria".

"Gli studenti residenti nei nostri Comuni si avvalgono essenzialmente della stazione di Sarzana – hanno scritto Silvestri e Cecchinelli alle Ferrovie dello Stato – visto che la stazione di Luni, più vicina alla località di residenza, è servita da pochissimi treni e sono previste pochissime fermate da e per Pisa (città frequentata dagli studenti per l’Università): chiediamo quindi la possibilità di consentire a tutti gli studenti residenti nei Comuni di Luni e Castelnuovo Magra, di poter usufruire dell’agevolazione, considerando come stazione ’più prossima’ quella di Sarzana, situata a pochi chilometri di distanza e sicuramente più idonea in quanto garantirebbe maggiori treni sia per l’andata che per il ritorno per esempio da Pisa". La richiesta, come detto, è stata accolta.