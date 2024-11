Strage del Bataclan, lettura teatralizzata per non dimenticare

Un evento che vuole ricordare, attraverso le voci di alcuni protagonisti, l’anniversario degli attentati parigini del 13 novembre 2015, culminati nella strage del Bataclan. Al circolo anziani di piazza Brin di via Filippo Corridoni 7, oggi alle 17.30, si terrà un appuntamento davvero coinvolgente: la lettura teatralizzata di ‘Parigi è ancora Parigi?’, un’opera inedita dello scrittore Giuseppe Rudisi. A interpretare i personaggi saranno due artisti di esperienza e talento: Emanuela Cristofaro e Diego Garbini. Cristofaro, artista versatile e conosciuta soprattutto per le sue performance di danza, che ha recentemente incantato il pubblico spezzino con spettacoli come ‘Mistico di Cabaret’, ‘Tentazioni di esistere’ e ‘Ali di legno’, andato in scena nei locali della Fondazione Carispezia, ha anche debuttato come attrice nel ruolo di una delle muse del maestro del cubismo, sotto la regia di Fabrizia Fazi, in ‘Le amanti di Picasso’. Laureato in Storia del Teatro e dello Spettacolo all’Università di Parma, Garbini ha lavorato come tecnico scenografico in numerose produzioni teatrali dirette da registi di fama come Franco Zeffirelli e direttori come Claudio Abbado.

Videomaker e fondatore di una casa editrice indipendente, Garbini ha una passione per la lettura ad alta voce, che trasmetterà con intensità al pubblico durante questo evento. Rudisi, giornalista e scrittore, ha pubblicato ‘Carne Umana’ e ‘Un film già visto’, entrambe opere premiate in concorsi letterari nazionali. "Sui fatti di Parigi, benché recenti – spiega Paolo Luporini, del circolo – esiste già un’ampia produzione letteraria e cinematografica, tra cui ‘V13’ di Emmanuel Carrère. Queste opere, compreso ‘Parigi è ancora Parigi?’, sono occasioni per riflettere sul significato di una violenza fine a se stessa, esercitata come reazione ad altre forme di eccidi, compiuti in modi e luoghi diversi, e che oggi si rincorrono in una spirale perversa di cui è sempre più difficile comprendere origini e ragioni". Informazioni al 335 7697170.

m. magi